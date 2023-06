Kaulaluu défend Ravahere Silloux : « Déjà qu’on n’est pas nombreux, soutenons-nous »

Si une bonne partie de la population a salué la beauté de Ravahere Silloux, élue Miss Tahiti 2023, et accueilli sa victoire avec bienveillance, une autre s'est montrée plus sceptique. En cause, l'apparence de la nouvelle reine de beauté, jugée "trop chinoise". Une polémique que Tagikau Peni, alias kaualuu, s'est efforcé de balayer sur Instagram.