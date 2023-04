Kaualuu : de TikTok à YouTube, le lifestyle polynésien sur les réseaux sociaux

« Influenceur », un terme qu’il n’affectionne pas particulièrement. Tagikau Peni, alias Kaualuu, est pourtant devenu ces dernières années, une véritable star locale d’internet avec près de 300 000 abonnés sur TikTok.

Il y a 3 ans, le jeune créateur de contenus s’est lancé dans l’univers des vidéos un peu par hasard : « Je suis arrivé après la vague de TikTok, après le confinement. Je suis arrivé très tard en réalité, après tout le monde. J’ai commencé à faire des vidéos pour faire marrer mes cousins, faire un truc drôle. C’était le truc de se filmer, se voir, entendre sa voix. J’ai toujours aimé les vidéos, je regardais beaucoup YouTube et j’avais envie d’en faire sans me lancer. Ce n’est qu’avec l’explosion de TikTok que je me suis dis « pourquoi pas? »

Une vidéo en particulier a fait décoller le nombre d’abonnés à son compte. En vacances, dans sa famille à Bora Bora, Tagikau décide de se filmer en train de faire du lait de coco. Une activité qu’il réalise couramment lorsqu’il est chez ses grands-parents. La vidéo a aujourd’hui dépassé les 2.6 millions de vues. « C’est là que j’ai trouvé mon thème, que je me suis dis que j’allais faire des vidéos sur les îles, en mode lifestyle, faire quelque chose de différent de ce qu’on voit sur TikTok, quelque chose de chez nous quoi (…) J’ai envie que les jeunes soient fiers de chez nous, de notre culture (…) j’ai envie qu’ils se disent que ce qu’ils ont appris quand ils étaient petits avec leurs grands-parents, en fait, c’est stylé. On ne s’en rend pas compte parce qu’on baigne dedans. »

Il prend un surnom : « Kaualuu », inspiré du kau (bateau) en aluminium, kau alu, typique du fenua.

Tagikau a depuis eu l’occasion de mettre sa popularité au service d’entreprises et même du Pays à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. « C’était contre la violence, le harcèlement. On est venu me chercher parce que j’étais en métropole à ce moment-là. On a un rôle à jouer lorsqu’on est exposés. On parle à un public qui nous ressemble. C’est bien si on véhicule des messages positifs (…) Il faut faire attention à son image et à ce qu’on apporte aux autres ».

En métropole, l’année dernière, le jeune Polynésien a continué à produire des vidéos et a eu l’occasion de participer à de grands événements organisés par YouTube et TikTok.

En octobre dernier, Michou, influenceur venu de métropole, débarque à Tahiti. Tagikau, de retour au fenua, saute sur l’occasion et contacte directement la société de production à l’origine de sa venue. « J’ai vraiment osé, en fait. Ensuite, j’ai donné mon profil, il y avait un vrai C.V. à donner (…) Quand j’ai vu que Michou venait à Tahiti, j’ai vu ça comme une vraie opportunité (…) Ce genre de personnalités en France, elles sont inaccessibles ».

Ensemble, ils font plusieurs vidéos dont une dans laquelle Tagikau apprend à Michou quelques expressions locales…

Depuis, le jeune homme est suivi par un agent. La création de contenus est aujourd’hui sa seule activité. « Il faut se démarquer. Il faut faire de tout. Il faut faire de la création de vidéos. Ça on peut en vivre, faire de la pub, de la production, travailler à la TV, faire un peu de tout. »

La création de contenus, un vrai métier donc pour Kaualuu, qui lui permet même de voyager dans les îles. Dans le cadre d’un partenariat avec une compagnie aérienne, il réalise en ce moment plusieurs vidéos et revient tout juste de Bora Bora : « Je vais faire le tour des îles, 8 en tout. »

Prochaine étape : la conquête de YouTube. Après TikTok et Instagram, le Polynésien se lance sur cette plateforme avec l’aide de son agence. Une véritable équipe l’accompagne. « Pour YouTube, j’ai une équipe en France. j’ai un monteur, un graphiste. Je tourne ici et ensuite j’envoie mes fichiers. C’est une vraie prod’ (…) C’est une vraie chance parce que sur YouTube, si on veut réussir, il y a de vrais codes à respecter. (…) YouTube c’est le boss final. Si tu réussi sur YouTube, tu as tout réussi. (…) C’est le goal. Pour moi, c’est le rêve. »