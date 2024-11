Temanava Domingo, Miss Tahiti s’est envolée direction Miss France

C’est le 14 décembre que le nom de la nouvelle Miss France sera connu. Mais avant, les 30 candidates se retrouveront en métropole avant de s’envoler pour la Côte d’Ivoire pour leur voyage de préparation.

Notre Miss Tahiti Temanava Domingo qui espère évidemment aller « le plus loin possible dans l’aventure » s’est envolée mardi soir pour l’Hexagone. Ses proches étaient venus l’encourager avant son grand départ. « L’aventure commence officiellement le 14 novembre (…) On a un mois tout pile pour tout donner (…) C’est un mélange de plein d’émotions. Je ne pourrais pas vraiment le décrire avec des mots. Mais je sais que ce qui m’attend est magique. C’est une belle opportunité et je veux vivre pleinement cette expérience ».