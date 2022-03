Britney Spears de retour en Polynésie

Toujours à Tetiaroa, au Brando, la chanteuse multiplie les posts Instagram où elle prend la pose dans son plus simple appareil, sur la plage. Dans un post partagé le 1er mars, elle explique pourquoi elle se dénude autant (surtout suite à ce post), en réaction aux nombreux commentaires que ses photos ont déclenché : “Ok les gens… Je montre mon corps en Polynésie française car je suis une FEMME rebelle et libre ! J’ÉCRIS EN LETTRES MAJUSCULES, CAR JE TROUVE QUE C’EST IMPORTANT ET JE NE VEUX PAS ÊTRE IGNORÉE“.

Pour rappel, Britney Spears était déjà venue en septembre dernier, afin de célébrer la fin de sa tutelle de son père, après 13 ans de bataille judiciaire.