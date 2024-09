Le groupe « 50 Best »a dévoilé, ce mercredi, la liste des lauréats des « World’s 50 Best Hotels 2024 » pour l’année 2024. Les établissements ont été départagés par 600 votants : 20 % de clients, 30 % de professionnels de l’hôtellerie et 50 % de journalistes spécialisés.

Et seul un hôtel de Polynésie française a été récompensé au cours de cette soirée de prestige : Le Brando qui figure à la 47ᵉ place mondiale. Deux de ses représentantes se trouvaient à Londres pour la remise des prix.

Dans ce classement apparaissent les palaces les plus réputés comme le Bristol à Paris (40ᵉ), l’Eden Rock à Saint-Barthélemy (36ᵉ) ou La Mamounia à Marrakech (31ᵉ). C’est le Capella Bangkok (Thaïlande) qui, cette année, se classe en première position.

C’est la deuxième année seulement que le groupe « 50 Best » établit un tel classement. En 2023, l’hôtel Passalacqua, sur le lac de Côme, en Italie, avait pris la première place.