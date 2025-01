Mea Reka spécial Nouvel An Chinois : salade de crudités à la chinoise

100% Fenua – Couvert: 4 à 6 personnes

Temps de préparation : 30 mn

Ingrédients :

Papaye verte : 1 moyenne

Courgette : 1 moyenne

Céleri : 1 branche

Germes de soja : 1 à 2 poignées

Oignon rouge : 1/4

Oignon vert : 1 tige

Coriandre : 1 tige

Jus de citron : 1 citron

Sel, poivre : au goût

Huile de tournesol : 4 à 6 c.à.s

Huile de sésame : 2 c.à.s

Cacahuètes : 1 poignée (Facultatif)

SAUCE CHINOISE :

Gingembre haché : 1 c.à.s

Ail haché : 1 c.à.c

Sucre blanc : 8 c.à.s

Vinaigre blanc : 8 c.à.s

Piment (facultatif)

Préparation :

Dans un bol et à l’aide d’un fouet, mélangez ensemble le vinaigre blanc et le sucre, jusqu’à ce que ce dernier soit totalement dissout. Puis ajoutez l’ail et le gingembre haché ou râpé. Pour relever la sauce, vous pouvez ajouter du piment frais ou en flocons déshydratés. Sachez que vous pouvez préparer cette sauce en grande quantité et la conserver au frais pendant plusieurs semaines et l’utiliser à chaque fois que vous aurez une envie de poisson cru ou de salade chinoise.

Ensuite, râpez ou découpez la papaye verte et la courgette (sans les pépins) en julienne. Découpez finement le céleri et l’oignon en biseaux. Poursuivez en ciselant les herbes aromatiques.

Dans un saladier, placez tous les légumes découpés, ajoutez les germes de soja préalablement rincés à l’eau clair puis essorés.

Pressez le jus de citron, ajoutez la sauce chinoise, assaisonnez de sel et poivre selon votre goût, ajoutez l’huile de tournesol et de sésame qui viendront adoucir l’acidité du vinaigre.

Mélangez bien l’ensemble et dressez aussitôt avec les herbes aromatiques et quelques cacahuètes.