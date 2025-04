Mea Reka : Tonkatsu

100% Fenua – Couvert : 4 à 6 personnes

Prêt en 35 minutes

Ingrédients :

Côtes ou côtelettes de porc : 4 à 8

Fécule de maïs : 2 à 3 c.à.s

Œufs : 2 à 3

Panko (chapelure japonaise) : 2 Tasses

Chou pommé : ½ à 1 (suivant la taille)

Sel, poivre : au goût

Curry : 1 c.à.c

Paprika : 1 c.à.c

Ail semoule : 1 c.à.c

Huile de tournesol

La sauce :

Ketchup : 4 c.à.s

Worcestershire : 4 c.à.s

Mirin : 2 c.à.s

Sauce soja claire : 2 c.à.s

Vinaigre de riz : 1 c.à.s

Compote de pomme : 4 c.à.s

Miel : 2 à 3 c.à.s

Cassonade : 1 c.à.s (facultatif)

Gingembre : 1 cm

Ail : 1 gousse

Huile de tournesol : 1 filet

Préparation :

Râpez le chou puis préparez la sauce Tonkatsu, connue sous le nom de sauce Bulldog.

Dans un bol, mélangez en premier, le ketchup, le worcestershire, le mirin, la sauce soja et le vinaigre de riz. Ajoutez la compote de pomme, le miel et la cassonade, le gingembre et l’ail râpé et terminez par un filet d’huile de tournesol.

Parez les côtes de porc. Pour cela, retirez la partie osseuse et le trop de gras s’il y en a. Aplatissez-les à l’aide de votre poing, d’un rouleau à tapisser ou d’un ustensile lourd. Ensuite, assaisonnez de sel et de poivre, de curry, de paprika et d’ail semoule. Aussitôt fait, passez-les dans la fécule de maïs, puis dans les œufs battus et enfin le Panko.

Dans une poêle avec de l’huile bien chaude, faites paner les côtes de porc jusqu’à ce qu’elles soient cuites à point et bien dorées. Une fois fait, découpez la viande en tranches d’1 cm d’épaisseur.

Enfin, dans des grands bols individuels ou des assiettes creuses, disposez un peu de riz bien chaud, puis un peu de chou, quelques tranches de porc panées et nappez de sauce.

A servir sans attendre.