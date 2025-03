Mea Reka : Carpaccio de burgau

100% Fenua – Couvert : 4 à 6 personnes

Prêt en 30 mn

INGREDIENTS :

Morceaux de Burgau : 3 à 4 (400 à 600 g)

Tomate : 2

Câpres : 3 c.à.s

Oignon rouge : 1/4

Ail : 1 à 2 gousses

Gingembre : 2 cm

Curry : 1 c.à.s

Sel/poivre : au goût

Citron : 2

Oignon vert : 1 tige

Aneth : 1 tige

Persil : ½ tige

Huile d’olive

Crème de vinaigre balsamique (facultatif)

Préparation :

Le burgau est un coquillage autant prisé pour sa chair que sa nacre. En Polynésie française, son ramassage est soumis à une règlementation et c’est à Tautira qu’on y trouve la plus grande réserve.

Découpez les morceaux de Burgau en fines tranches, étalez-les en seule couche dans un plat à service ou des contenants individuels puis réservez au frais.

Ensuite, découpez les tomates en brunoise, c’est-à-dire en tout petit dé, émincez l’oignon rouge, hachez l’ail, le gingembre et ciselez les herbes aromatiques.

A présent, assaisonnez les tranches de burgau de sel et de poivre, parsemez l’ail et le gingembre, les tomates et les câpres.

Ensuite, zestez et pressez le jus de citron, saupoudrez le curry, ajoutez l’oignon rouge, les herbes aromatiques et terminez par un filet d’huile d’olive et de crème de vinaigre balsamique.

A déguster en plat principal avec de la semoule ou à l’apéro avec des toasts de pain coco.