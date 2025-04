100% FENUA – Retrouvez un nouveau numéro de votre magazine Moana.

Aujourd’hui, votre magazine consacré à la mer vous invite à découvrir l’activité nautique de Cédric à Vairao à la presqu’île.

Depuis un an, Cédric propose des tours en bateau ainsi que de la location de kayak et de paddle. Un véritable défi pour notre passionné de la mer bien décidé à faire connaitre et promouvoir le lagon de Vairao. Une zone quelque peu méconnue de la presqu’île…

Production et réalisation : Yann MARIASSOUCE