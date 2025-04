Mea Reka : Salade de semoule aux saveurs exotiques

100% Fenua – Couvert : 4 à 6 personnes

Prêt en 35 minutes

Ingrédients :

Semoule (grains moyens) : 250 g

Eau bouillante : 2 fois le volume de semoule

Ha’ura (Espadon) : 200 à 300 g

Raisin sec : 1 poignée

Ananas : 1 tranche

Papaye : 1/4

Concombre : 1/2

Poivron : 1 petit

Curcuma en poudre : 1 c.à.c

Curry : 1 c.à.s

Coriandre : 1 tige

Laitue : quelques feuilles pour le dressage

Sel, poivre : au goût

Huile d’olive

Lait de coco bien frais : 15 à 20 cl (facultatif)

Vinaigrette :

Oignon rouge : 1/4

Ail : 1 gousse

Vinaigre de cidre : 4 c.à.s

Jus de fruit de la passion : 1 fruit de la passion

Huile d’olive

Sel, poivre

Préparation :

Mesurez la semoule et faites chauffer 2 fois son volume d’eau avec le curcuma en poudre.

Dans un saladier, mélangez les grains de semoule avec 1 filet d’huile d’olive et un peu de sel. Versez l’eau bouillante au curcuma et disposez les raisins secs sur le dessus. Laissez reposer à couvert pendant 5 minutes. Ensuite, à l’aide d’une fourchette, égrainez la semoule et laissez refroidir de côté.

Lavez et découpez les fruits et légumes en petits cubes.

Hachez l’oignon et l’ail, récupérez et filtrez le jus du fruit de la passion et préparez la vinaigrette en mélangeant les ingrédients ensembles.

Découpez le poisson en cubes ni trop gros ni trop petit, assaisonnez de curry, de sel et poivre. Dans une sauteuse, faites sauter le poisson à cœur rosé et réservez de côté.

Mélangez la semoule avec les légumes et fruits et un peu de vinaigrette.

Dressez un plat à service ou des assiettes individuelles avec quelques feuilles de laitue, puis de la semoule et enfin le poisson. Parsemez de coriandre fraichement ciselée et servez aussitôt avec le complément de vinaigrette et une lichette de lait de coco bien frais.