Mea Reka : Accras de O’eo

100% Fenua – Couvert : 8 à 10 personnes

Prêt en 45 minutes

Ingrédients : environ 40 à 50 accras

O’eo (Bec de cane) : 1 filet de 250 à 300 g

Oignon : 1

Ail : 3 à 4 gousses

Gingembre : 1 cm

Persil : 2 à 4 tiges

Oignon vert : 2 tiges

Thym frais : 1 à 2 branches

Curry : 1 c.à.s

Carotte : 1/2

Farine standard : 250 g

Levure chimique : 1 sachet (10 g)

Eau plate glacée : 400 à 500 ml

Gros sel : 2 c.à.s

Sel fin : au goût

Poivre noir : au goût

Huile végétale neutre

Préparation :

Faites bouillir un grand volume d’eau avec le gros sel. Mettez le filet de poisson en cuisson pendant 5 à 8 minutes. Une fois cuit, égouttez le poisson et émiettez la chair (sans les arêtes !)

Hachez l’oignon, l’ail et le gingembre, râpez un peu de carotte, ciselez le persil et les oignons verts puis effeuillez la branche de thym.

Dans un saladier, mélangez tout ce beau monde avec les miettes de poisson et le curry. Assaisonnez de sel et de poivre selon votre goût, puis incorporez la farine. Une fois bien mélangé, ajoutez l’eau glacée au fur et à mesure et terminez par la levure chimique. Vous devez obtenir une pâte ni trop épaisse, ni trop liquide.

A ce stade de la préparation, je vous conseille de laisser reposer la pâte au réfrigérateur pendant 30 mn à 1 heure de temps, ou même plusieurs heures. Plus elle sera glacée, mieux vous formerez vos accras en forme de boulettes pendant la cuisson.

Pour la cuisson, mettez à chauffer une grande quantité d’huile végétale neutre puis à l’aide d’une cuillère à soupe, prenez un peu de pâte et d’un geste précis et rapide, faites-la tomber verticalement dans l’huile pour former les accras. Répétez l’opération jusqu’à épuisement de la pâte.

Les accras cuisent très rapidement, sortez-les dès qu’ils sont bien dorés et qu’ils flottent à la surface.

A servir à l’apéro avec par exemple une sauce au yaourt grec ou une sauce chien.