Mea Reka : Carpaccio de thon au curry et lait de coco

100% Fenua – Pour 4 à 6 personnes

Prêt en 25 minutes

Ingrédients :

Thon Frais : 800 g à 1 kg

Lait de coco frais : 15 à 20 cl

Curry : 1 à 2 c.à.s

Carotte : 1/2 à 1

Tomate : 2

Oignon rouge : 1/4

Ail : 2 gousses

Gingembre : 2 cm

Sel/poivre : au goût

Jus de citron : 2

Oignon vert : 1 à 2 tiges

Câpres : 2 à 4 c.à.s

Huile d’olive : 1 filet

Préparation :

Découpez le poisson en fines tranches et placez-les en une seule couche dans un grand plat à service plus ou moins creux ou des assiettes individuelles.

Râpez un peu de carotte, découpez les tomates en petits cubes, émincez l’oignon, hachez l’ail, le gingembre et ciselez l’oignon vert.

Aussitôt fait, garnissez le dessus du poisson avec les carottes, les tomates, l’oignon, l’ail, le gingembre et du zeste de citron.

Saupoudrez le curry, assaisonnez de sel et de poivre selon votre goût, versez le lait de coco en filet, parsemez les câpres, les oignons verts et terminez par le jus de citron et un filet d’huile d’olive pour apporter plus de caractère.

A servir bien frais en entrée ou en plat principal avec l’accompagnement de votre choix et un complément de lait de coco frais assaisonné de sel, de poivre et d’un filet de jus de citron pour le rendre plus onctueux.