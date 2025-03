Mea Reka : Pa’ati en papillote et sa mayonnaise au wasabi

100% Fenua – Couvert : 4 personnes

Prêt en 45 mn

Ingrédients :

PA’ATI (Poisson perroquet) : 1 entier (800g à 1 kg)

Oignon : 1/2

Ail : 2 gousses

Poireau : 1/2

Persil : 1 tige

Oignon vert : 1 tige

Aneth : 1 à 2 tiges

Citron : 2

Sel, poivre : au goût

Huile d’olive

Chou chinois : 1/2 (facultatif)

Mayonnaise au wasabi :

Wasabi en tube : 1 c.à.c

Moutarde de Dijon : ½ c.à.c

Œuf : 1

Vinaigre de riz : 1 c.à.s

Jus de citron : ½ citron

Sel : ½ c.à.c

Huile de tournesol : 30 cl

Préparation :

Préchauffer le four entre 180° et 200° C.

Pour cette recette, j’utilise un pa’ati entier préalablement vidé mais je conserve les écailles.

Assaisonnez l’intérieur et l’extérieur du poisson avec du sel et du poivre.

Ensuite, fourrez la partie ventrale avec de l’oignon, de l’ail, du poireau, des rondelles de citron, des tiges d’herbes aromatiques puis terminez par un filet d’huile d’olive.

Une fois fait, enveloppez le poisson dans du papier sulfurisé, placez le tout sur une plaque de cuisson et enfournez 25 et 35 minutes suivant la taille de votre poisson.

Pendant ce temps, préparez la mayonnaise au wasabi à l’aide d’un mixeur plongeant. Dans le verre doseur, mettez l’œuf entier, le wasabi et la moutarde, le sel, le vinaigre, le jus de citron et l’huile de tournesol.

Maintenez la tête du mixeur dans le fond, mixez pendant 5 à 8 secondes sans bouger puis faites des mouvements de haut en bas pendant 20 secondes. Débarrassez la mayonnaise dans un récipient et réservez au frais.

Dans la foulée, préparez de l’huile d’olive avec du jus de citron, du sel et du poivre selon votre goût et les herbes aromatiques fraichement ciselées.

Une fois le poisson cuit, détachez les écailles avec la peau, prélevez les filets de poisson et dressez dans un plat à service. Ajoutez l’huile d’olive aux herbes aromatiques et servez aussitôt avec la mayonnaise au wasabi et un riz bien chaud et/ou une salade.