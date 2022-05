Tahiti sort le grand jeu pour l’arrivée de Hōkūleʻa et Hikianalia

Arrivée ce jeudi après-midi à Rangiroa après 17 jours en mer, les 22 membres d’équipage des pirogues Hōkūleʻa et Hikianalia, ont mis pied à terre sur la plage de la baie Papiro, non loin du village de Avatoru. Ils ont été accueillis par un orero de Punua Tamaehu. Ancien membre d’équipage de la pirogue Fa’afaite, Punua avait, entre autre, participé au voyage vers Rarotonga. Aujourd’hui, il continue de promouvoir la navigation traditionnelle avec son association Haveke Teretere.

Dans son orero, Punua a rappelé le lien qui unit les Hawaiiens et les Paumotu. C’est la huitième fois que Hōkūleʻa emprunte cette route entre les îles Hawaii et Tahiti, et à chaque fois, elle a fait escale aux Tuamotu. En 2014, elle s’était arrêtée à Arutua.

Pour ce voyage, et c’est une première, une femme accumule les postes de capitaine et de navigatrice. Cette hawaiienne, Lehua Kamalu, a aussi navigué sur Fa’afaite en 2017, lors d’un voyage vers les îles Hawaii.

Les deux pirogues hawaiiennes quittent Rangiroa ce vendredi matin, elles sont attendues ce samedi 7 mai à 13 heures à Papeete. À cette occasion, une cérémonie culturelle est organisées à la plage Hokule’a et dans les jardins de Paofai.

Une cérémonie qui débutera à 13 heures et à laquelle la population est conviée. La fête se poursuivra en musique avec un concert gratuit à partir de 18 heures.

PRATIQUE

Cérémonie d’accueil



13 h 00 : Hōkūleʻa et Hikianalia arrivent au niveau de la passe de Papeete



Les pirogues seront escortées dans la rade puis lâcheront les amarres près de la plage Hokuleʻa. Le ministre de la Culture Heremoana Maamaatuaiahutapu accueillera les équipages en déclamant un ‘Orero.



15 h 45 : Cérémonie culturelle



Le cortège se dirigera vers le Tahua Hokule’a. La célébration culturelle commencera par un himene d’accueil puis la cérémonie de kava sur le marae.



16 h 30 : Cérémonie protocolaire



Allocutions des dignitaires et spectacles de danse



18 h 00 – 21 h 00 : Concert gratuit.



L’intégralité de l’arrivée des pirogues et la cérémonie d’accueil sera retransmise sur TNTV, en direct TV & WEB.