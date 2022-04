Une cérémonie se prépare pour l’arrivée de Hokule’a et Hikianalia fin avril

C’est en 1976 que la pirogue Hokule’a est venue pour la première fois à Tahiti. Des milliers de personnes étaient venues l’accueillir. Taimana Ellacott a pris la suite de son père Alban, à la tête de l’association “Tainui – Friends of Hokule’a” : “Mon père me racontait qu’il y avait plus de 15 000 personnes sur cette plage ici. Il n’y avait pas de radio, pas de TV et pourtant il y avait 15 000 personnes parce que les gens se sont sensibilisés eux mêmes. On leur a dit du bouche à oreille qu’il y avait une pirogue qui venait sans instruments. ils voulaient le voir de leurs propres yeux. Ils sont venus, ils ont vue et il y a vraiment eu une liesse populaire quand ils sont arrivés et qui a, je pense, sonné un renouveau, un réveil culturel et qui a atteint aussi la danse, les chants, pas que la navigation aux étoiles.”

Navigateur, Matahi Tutavae raconte : “J’ai fait Tahiti – Hawaii en passant par les Marquises. Le passage de l’Equateur évidemment, c’est un événement super. De voir le ciel changer, les étoiles dans le nord qui ne sont pas tout à fait les mêmes qu’ici. Et surtout, de joindre un point A à un point B, éloignés de 4000 km, c’est énorme.”

Lire aussi : Expédition Kealaikahiki 2022 – Hokulea et Hikianalia en Polynésie en avril

46 ans plus tard, Hokule’a et Hikianalia reviennent en Polynésie pour sanctuariser la route de leurs ancêtres, Keala i Kahiki, la route de Tahiti. Le départ, décalé en raison de la météo, est prévu d’ici la fin de semaine pour une arrivée autour du 30 avril à la plage Hokule’a où vont se dérouler des cérémonies d’envergure, en cours de préparation. “On a mis en place tout un dispositif d’accueil culturel, protocolaire et aussi un concert… L’idée c’est de renouer avec la culture, avec les événements culturels après deux ans sans rien du tout”, explique Taimana.

Les pirogues se rendront à “Taputapuatea en passant par Tahiti, pour demander la permission d’aller au-delà pour notamment le voyage qu’ils ont appelé Moana nui a kea qui va avoir lieu à partir de 2023. C’est un voyage autour du Pacifique. Tout simplement pour faire le tour du Pacifique et aller visiter tous les peuples natifs et renforcer encore cette idée que le Pacifique, avant tout, est l’endroit où tout va se jouer dans les prochaines décennies“, annonce Matahi.

Un hommage sera rendu aux protagonistes locaux de la navigation traditionnelles. Les deux pirogues hawaiiennes se rendront ensuite à Rangiroa et raiatea et participeront au Blue Climate Summit.