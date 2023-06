Tahiti Fashion Week 2023 : Hokulea est la grande gagnante

L’événement annuel, dédié à la mode, a rassemblé ce soir pour cette dernière soirée, baptisée Poerava, des stylistes, des créateurs, des artisans locaux et des bijoutiers pour présenter leurs collections lors de pas moins de 12 défilés uniques. La Tahiti Fashion Week met en avant les créateurs locaux qui s’inspirent de la culture Maohi et des influences du Pacifique, tout en utilisant des savoir-faire ancestraux avec une touche de modernité. Cette année, l’événement a été soutenu par des créateurs internationalement reconnus, tels qu’Elvis Pompilio. Quatorze jeunes filles ont participé au concours de mannequins, avec la chance de se rendre à Milan pour passer des tests photos et peut-être décrocher une carrière internationale grâce à l’agence Brave Model Management. Les critères de sélection sont ceux des mannequins internationaux, tandis que l’agence est réputée pour son approche unique et son dévouement envers la mise en valeur et le développement de la carrière des mannequins et des personnalités talentueuses. La Tahiti Fashion Week est un événement ouvert à tous les amoureux de la mode, offrant une expérience unique pour découvrir la mode polynésienne et encourager la création locale.

Elvis Pompilio

Elvis Pompilio, la Guest star de la TFW 2023, est un artiste belge qui a commencé sa carrière en tant que modiste dans les années 80, et a connu un grand succès dans le monde de la mode. Après avoir étudié les arts plastiques à Liège, il s’est installé à Bruxelles et a ouvert des boutiques à Bruxelles et Anvers. Ses créations ont été remarquées par la presse et le monde de la mode et il a rapidement participé à des défilés et des salons à Paris. Elvis Pompilio a travaillé avec de nombreuses personnalités, notamment des membres de familles royales et des personnalités politiques et du monde du spectacle, tels que Madonna, Sharon Stone, Harrison Ford, Axelle Red, Blondie, Yannick Noah, Amélie Nothomb, Laëtitia Halliday et Valérie Lemercier. Après plus de quinze ans d’activité intense, il a décidé de se concentrer sur la création et a ouvert un atelier-boutique à Bruxelles. Aujourd’hui, il continue de collaborer avec certains créateurs et a une relation privilégiée avec la maison Hermès pour laquelle il crée des modèles uniques. Artiste talentueux et créatif, il a su se faire remarquer dans le monde de la mode en créant des chapeaux originaux et élégants.