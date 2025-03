Le fenua s’impose au Siva Afi Aotearoa

Après le Siva Afi Tahiti, compétition de danse du couteau de feu qui s’est déroulée en novembre dernier, les talents du fenua se sont attaqués à un autre concours : le Siva Afi Aotearoa.

Après de longues semaines d’entrainement, une délégation composée de sept compétiteurs, de leurs entraîneurs, managers, amis et familles, s’est rendue à Auckland, poussée par Tumata Vairaaroa, organisatrice du Siva Afi Tahiti. Et au terme de deux jours de compétition, Tahiti s’est imposée.

Chez les juniors, 5 jeunes danseurs du fenua concourraient. Merahi Oito-Vairaaroa, Kohoanui Sanquer et Heinokea Ena n’ont pas démérité. On note la performance remarquée de Tiheni Ena seule représentante féminine. Enfin, Mathias Seveson a décroché la 2ᵉ place.

Chez les seniors, Reai Togna, originaire de Huahine et élève de Te tama ahi sous la direction de Léon Teai, a obtenu la 3ᵉ place. « On a eu des conditions pas très favorables. Du vent, de la pluie. Je me suis amusé aujourd’hui (…) Les gars, je viens des iles. Je représente la Polynésie mais on a annoncé mon ile. Ils nt dit Huahine. Je sais qu’il y a des talents dans les iles qui se cachent, donc go ! »

Reai Togna, 3ᵉ place en catégorie senior (images Tumata Vairaaroa)

Enfin, le fenua arrive également sur la plus haute marche du podium grâce à une performance de Hikitahi Piokoe.

En mai, les danseurs comptent bien participer à un autre concours international, celui de Hawaii. Objectif : « permettre aux Tahitiens de s’imposer durablement sur la scène internationale ».