Nouvel an à Moorea : Plus de 3 000 passagers par jour

Comme pour le réveillon de Noël, la gare maritime de Papeete est en ébullition. Outre le ballet de chargement de marchandises en partance pour Moorea, les agents des compagnies maritimes doivent aussi composer, avec la vague de passagers et de véhicules enregistrés.

“On est full tout le week-end, à partir d’aujourd’hui (ndlr : vendredi 30/12) on est pleins au niveau des véhicules, indique Vanini Agnieray, assistante de direction du groupe Aremiti. On a l’habitude. On essaie de conserver les équipes déjà en place, et on renforce certains services qui ont besoin d’un peu plus d’effectifs”, conclut-elle.

En effet, le déplacement se prépare longtemps à l’avance. En famille ou entre amis, c’est donc pour beaucoup, sur l’île sœur que le passage à l’année 2023 va être célébré. Beaucoup vont découvrir Moorea pour la toute première fois.

(Crédit Photo : TNTV)

Chaque jour plus de 3 000 passagers embarquent en direction de Moorea, sur les bateaux de la famille Degage, et ce n’est qu’une des 3 sociétés de transports installé à la gare maritime. Des va et vient qui vont encore se poursuivre demain, dimanche et lundi avec le retour des vacanciers du week-end.