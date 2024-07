Menace de grève à l’Aéroport de Tahiti, le dialogue social est ouvert

Ils ont installé un piquet de grève et des panneaux affichant leur mécontentement en bord de route. Une partie des salariés d’Essor Import, société installée à Fare Ute, est en grève depuis samedi. Elle déplore des difficultés pour mettre en place un comité d’entreprise pérenne, ainsi qu’une grille des salaires figée depuis 15 ans.

« On ne voulait pas en arriver là, mais on n’a que des « non » pour réponse. À force d’intimider les travailleurs pour ne pas faire la grève… C’est ce qu’on a choisi de faire » , souffle Heiarii Teihotaata, délégué du personnel CSIP de la société.

Chez Aéroport de Tahiti aussi, la grogne sociale monte. Les salariés de la porte d’entrée au fenua pour toutes les équipes qualifiées aux épreuves de surf des Jeux Olympiques savent qu’ils sont en position de lancer un dialogue social avec leur direction. Un préavis de grève générale a été déposé ce mardi par 4 centrales : la CSTP FO, Otahi, la CSIP et O oe to oe rima.

– PUBLICITE –

« Egis est sur place depuis 2010. Cela fait 14 ans qu’ils sont implantés sur l’aéroport : je me pose la question sur le montant des investissements qui ont été prévus dans le cahier des charges. Ont-ils été honorés jusqu’au bout ? interroge le leader de la CSIP Cyril Le Gayic. Les salariés travaillent dans de mauvaises conditions » .

Des pourparlers sont pressentis au niveau de l’OPT, où « de gros problèmes peuvent arriver sous peu » , poursuit le représentant syndical. « Le gouvernement s’acharne à réduire les avantages du personnel. Aujourd’hui, on a les JO qui arrivent (…) si c’est un levier, tant mieux pour le personnel, ça va se régler rapidement » , conclut-il.

« Pas de préoccupation » du côté du Haussariat

Le Haut-Commissaire Éric Spitz, lui, dit avoir déjà noué le dialogue avec l’intersyndicale, qui s’est déjà tournée vers le Pays. « Je les ai reçus il y a peu de temps, c’est un dialogue social de qualité, assure-t-il. Je n’ai, a priori, pas de préoccupation pour la continuité du service, puisqu’il existe des modalités pour que le préfet puisse appliquer la continuité. J’ai bon espoir en l’ouverture d’un dialogue qui aboutisse entre la direction d’ADT et les membres du personnel » , commente-t-il.

Si aucun accord n’est trouvé, la grève à l’Aéroport de Tahiti prendra effet lundi 22. L’aéroport international, les aérodromes et les plateformes aéroportuaires, seraient alors concernés.