Yves Tehau fait son retour sur la scène internationale de crossfit

Une blessure à l’épaule l’a tenu éloigné des compétitions pendant deux ans. Mais hors de question pour Yves Tehau d’en rester là. Débarrassé de ses problèmes physiques, il a participé en début d’année aux qualifications de la « Northern California Classic », réussies haut la main. En mars, aux « Polynesian Battle Games », il a en outre pris la deuxième place dans la catégorie reine des RX.

« Cela m’a pris du temps. Il faut être patient. Quand tu as des doutes, soit tu arrêtes, soit tu persévères. Ça a payé. Cela faisait 2 ans que je n’ai pas fait de compétition en individuel », dit-il.

Pour se préparer, le mutoi d’Arue ne laisse rien au hasard. Avant d’entamer ses entraînements, il s’équipe de son « cardio fréquence mètre ». Son objectif : rester dans la bonne zone d’intensité.

« Ça aide d’avoir des données. Juste avec les sensations, on a parfois envie de trop pousser », sourit l’athlète avant d’enchaîner un second entraînement. Car avant de s’envoler pour Sacramento, son coach, basé aux États-Unis, lui a préparé une séance surprise.

Derniers entraîements pour Yves Tehau avant de s’envoler pour les Etats-Unis. (Crédit: TNTV)

« Ce sont des choses classiques, mais qui reviennent souvent en compétition comme le ‘sled pull’. Tu dois tirer une charge avec une corde, avec des « heavy double under’ et du « handstand walk’ sur longue distance. Ce sont des choses que j’ai beaucoup travaillées. Du coup, ça va », ajoute le trentenaire.

Yves vient à bout du programme en un peu plus de vingt minutes. Un test idéal avant de se frotter aux meilleurs de la discipline : « Je me sens bien. Je n’ai pas de blessure, pas de pepin physique. Je me suis donné à fond pour cette compétition. Maintenant, on attend le jour J ». Le aito fera son entrée dans la compétition, ce vendredi, en Californie.