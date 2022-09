Tutearii Hoatua remporte la 1ère étape de la Hawaiki Nui Va’a Solo

Beau cadeau d’anniversaire pour Tutearii Hoatua. Pour la première Hawaiki Nui Solo de l’histoire, il s’est imposé en solitaire au terme d’une course bien construite : “J’ai d’abord essayé de suivre mon cousin, puis j’ai fait les choses à ma sauce ! J’ai bien gardé mon cap jusqu’à la fin, et ça a fini par payer”.

Sur le tracé Tautira – Hitia’a, Tutearii a pu profiter de très bonnes conditions pour surfer. C’était son jour : “J’ai pris une set et yeaaah… Je ne sentais même plus la fatigue, tellement j’étais en train de m’amuser !”.

Il termine les 22 kilomètres de cette première étape en un temps canon d‘une heure et 32 minutes. Revi Thon Sing et Keith Vernaudon complètent le podium. Ce dernier a pris le pari, payant, de prendre un cap différent de la majorité des aito : “J’ai vu tout le monde partir vers le haut au départ, j’ai pris le cap du bas. J’ai vu que ça commençait à marcher et j’ai commencé à m’extirper, mais les champions étaient difficiles à aller chercher”.

Course plus compliquée pour l’extraterrestre Steeve Teihotaata qui a chaviré trois fois, chose qui ne lui était “jamais arrivée“. Beau joueur, il s’est contenté de féliciter les gagnants et a promis de tout donner pour rattraper ses concurrents sur les deux prochaines étapes.

Prochaine étape demain : Hitia’a – Mahina, pour une course de 28 kilomètres où les femmes feront leur entrée. L’étape finale aura lieu entre Mahina et Moorea samedi 17 août. Une étape à suivre en direct sur votre chaîne télé, sur tntv.pf et la page Facebook de TNTV.

CLASSEMENT