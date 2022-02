Un brevet professionnel polynésien d’éducateur sportif avec la mention “aviron indoor”

Depuis la création du brevet professionnel polynésien d’éducateur sportif (B.P.P.E.S.) en 2015, huit mentions du diplôme ont été créées : “basket-ball”, “va’a”, “judo-jujitsu”, “karaté et disciplines associées”, “tennis”, “volley-ball et volley-ball de plage (beach volley)”, “golf” et “lutte et disciplines associées”.

Aujourd’hui, est créée la mention “aviron indoor” du diplôme qui permettra à la Fédération polynésienne d’aviron d’augmenter le nombre d’éducateurs qualifiés, actuellement limité, pour développer ses activités, notamment l’organisation de séances à l’égard de public relevant du “sport-santé” auquel cette discipline se prête parfaitement.

Cette nouvelle réglementation précise :

les exigences préalables à l’entrée en formation ;

les exigences préalables à la mise en situation pédagogique en structure, dans le cadre d’une formation ;

les prérequis pour accéder à l’examen ;

et enfin les dispenses et les équivalences.

Pour en savoir plus :

– Code du travail sur la formation professionnelle et les articles relatifs à la validation des acquis de l’expérience ;

– Arrêté CM du 19 mars 2015 modifié portant création et organisation du brevet professionnel polynésien d’éducateur sportif