Aviron indoor : Pascal Tuiho, triple médaillé aux PaRowlympics Challenges

Sur son aviron indoor, Pascal Tuiho a remporté une nouvelle victoire : comme en 2021, il a relevé le défi des PaRowlympics Challenges. En cumulant des séries de 40 minutes pour atteindre 3 heures puis 5 heures et enfin 7 heures de rame, Pascal a décroché en ligne le bronze, l’argent et l’or. Des médailles symboliques qui sont le résultat d’un entrainement rigoureux. Ce challenge, c’est à sa manière, ses Jeux paralympiques : « Je me suis entrainé toute l’année, j’étais prêt à relever le défi. Je cherche toujours à me dépasser. (…) On était 2 Tahitiens sur les 89 participants. Il y a eu 32 médailles d’or en tout, 28 d’argent et 22 de bronze. ».

Le challenge sportif s’est déroulé en même temps que les Jeux paralympiques de Paris 2024. Pascal espère que cet événement international pourra servir la cause des athlètes locaux en situation de handicap et leur permettra d’accéder à un niveau qui leur ouvrirait les portes de prochains Jeux. « Quand je voyais le para tennis de table, ça me donnait envie. Mais je n’ai pas les moyens pour y aller. J’espère que le gouvernement, les sponsors… pourront éventuellement s’orienter vers l’adaptation et l’accessibilité. Peur-être que dans 4 ans, on pourrait avoir des Polynésiens aux prochains Jeux paralympiques si on s’y prend maintenant ».

Des heures d’efforts à la force des bras et du mental. (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Avec l’océan comme thérapie, Pascal a participé à plusieurs exploits sportifs depuis son accident en 2016. Compétiteur dans l’âme, il s’est initié à l’aviron en duo puis solo malgré sa tétraplégie.

Grâce à un soutien humain et logistique et à une rigueur sans faille, il a retrouvé au fil des années de la mobilité dans les bras. Des capacités qui lui permettent aujourd’hui de retrouver le plaisir de nager dans le lagon.