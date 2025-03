Ulis Pro : une formation professionnelle adaptée pour les élèves en situation de handicap

S’exprimer devant un public reste difficile pour Ludovic, mais lorsque le jeune homme se trouve dans son atelier de maçonnerie, il se donne à fond. Son investissement et ses progrès sont d’ailleurs visibles. Depuis son intégration dans la classe ULIS Pro, il a fait des avancées remarquables, comme en témoigne sa mère, Aîmée, fière du chemin parcouru.

“Maintenant, Ludovic est très épanoui. On le considère comme un enfant ordinaire et on lui permet d’avoir des responsabilités, des tâches quotidiennes”, explique-t-elle.

Une belle réussite qui prouve l’importance de l’accompagnement adapté, comme le souligne Poerava Schmith, la coordonnatrice du dispositif ULIS Pro.

“J’ai par exemple un élève qui est arrivé en CAP cuisine première année qui ne savait pas lire. Il m’a dit : ‘madame, j’aimerais passer plus de temps dans ta classe pour apprendre à lire’”, témoigne-t-elle. Puis d’ajouter : “Il s’agit de leur faire acquérir des compétences professionnelles. Il n’y a pas d’examen. On évalue les compétences qui ont été acquises durant les 2 à 3 années de formation. Et pendant les stages, également”.

Les élèves passent dix heures par semaine dans leur salle de regroupement, où des technologies et des méthodes pédagogiques adaptées les aident à développer leur autonomie. Cette approche inclusive réduit les barrières à l’apprentissage et leur permet de renforcer leur confiance en eux, tout en les préparant à la vie professionnelle.

“On travaille principalement le français et les mathématiques. Nous mettons aussi en place une pédagogie différenciée. Je peux avoir 5 élèves en même temps, mais je vais procéder de manière différente avec chacun d’eux”, indique Poerava Schmith

À l’issue de cette formation, les élèves obtiennent une attestation de compétences et, pour ceux qui passent le CAP, la possibilité d’intégrer le marché du travail.

Ce dispositif répond à un besoin réel, puisque, selon un communiqué de la Présidence de la Polynésie française, près de 17 000 personnes sont en situation de handicap, soit environ 6 % de la population. Une belle initiative pour favoriser l’inclusion et offrir à ces jeunes un avenir professionnel.