Tir à l’arc : les réglages et le matériel essentiels pour faire mouche

Des petits ajustements de réglage qui font toute la différence : l’équipement des archers a largement évolué ces 30 dernières années. Pour aller chercher les meilleures performances, le choix avisé du matériel est crucial.

Pendant une semaine, Laurent Pedrinis, consultant technique reconnu dans la discipline, a apporté son savoir-faire : « On revoit tout de A à Z, confie-t-il. On adapte le matériel au prorata de la morphologie de chaque archer. Si on prend l’exemple des skis quelques années en arrière, la paire s’adaptait par rapport à la taille des personnes, ce qui est totalement fini » . Idem pour le tir à l’arc : « Ce n’est plus la taille de la personne qui va déterminer la hauteur de l’arc mais l’allongd morphologique » . L’arc est ainsi mieux adapté, pour obtenir le maximum d’efficacité au tir.

La fédération tahitienne de tir à l’arc avait « besoin d’un expert mécanique par rapport à cette formation au matériel » , explique la secrétaire de la fédération tahitienne de tir à l’arc Aurore Cottet. « Même si tu tires super bien, tu ne peux rien faire avec un arc déréglé, poursuit-elle. Avec un arc bien réglé, on peut travailler directement sur l’archer » .

Tous les équipements et les accessoires sont passés au crible, puis quelques tirs sont réalisés pour parfaire les réglages. Des conseils très utiles pour la nouvelle génération. Les athlètes ont également abordé la préparation physique avec un renforcement musculaire spécifique à la discipline. Une semaine riche en enseignement qui leur permet aussi de préparer les prochains jeux du Pacifique, en novembre.