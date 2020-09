Te Aito Events : Brice Punuataahitua remporte la King Tamau’i va’a

Brice Punuataahitua de Bora Bora a parcouru les 16 kilomètres de course entre Povai et Faanui en 1 heure et 18 minutes. Kevin Ceran Jerusalemy de Huahine a pris la deuxième place avec 8 minutes de plus, suivi de Kevin Kouider à la troisième place.

« J’ai bien pris mon départ. Il fallait gérer car à côté, c’était des champions » a déclaré Brice Punuataahitua, le vainqueur de la course en séniors hommes.

Du côté des vétérans, c’est Kameha Tamarii qui l’a emporté. « On voit que les jeunes, ils en veulent ! Il faudrait que le comité organisateur organise plus de courses » confie le champion. Glenn Moity a quant à lui gagner la course en catégorie juniors.

La course a rassemblé 74 participants.