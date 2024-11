Tautua Dauphin, en route pour une 3e victoire en 3 combats pro

Il s’apprête à boxer sous le feu des projecteurs du Zénith de Nantes. Vendredi 22 novembre, Tautua Dauphin affrontera Gaël Kebe en tête d’affiche d’une soirée qui pourrait voir le Tahitien glaner sa 3e victoire en 3 combats pro.

« Il est bien classé dans le classement français. Il a une bonne expérience, il a un bon palmarès du côté français, niveau français pro. Pour moi, ça va être un grand enjeu parce que ça va me permettre d’avoir un meilleur classement » , souffle Tautua. En octobre, le aito super-léger s’était défait du Lorientais Kalaidine Boina (40-36 à l’unanimité des trois juges)

S’il évoluera à domicile, la pression ne sera évidemment pas la même dans une si grosse arène. Sans compter que ce combat sera son premier duel en 6 rounds de 3mn. Pas de quoi déstabiliser Tautua, dont la préparation est solide : quasiment 3 à 4 heures par jour, indispensables pour un évènement de cette envergure. « L’objectif, c’est de gratter les échelons et d’arriver au niveau du championnat de France. Physiquement, on est bien. On est préparé pour ces six reprises, comme pour chaque entraînement. On ne peut pas tricher parce que tout va se voir et tout va se ressentir physiquement. On est obligé de travailler au charbon jour après jour« , conclut Tautua.

Dernier détail à peaufiner avant le combat : trouver un surnom, histoire d’entrer dans l’arène avec classe. Le boxeur a lancé un appel à propositions sur ses réseaux sociaux.