Boxe : Tautua Dauphin remporte son 4e combat professionnel

À 26 ans, Tautua Dauphin trace sa route dans le monde de la boxe professionnelle. Ce samedi à la Soucoupe de Saint-Nazaire, le Polynésien a remporté son 4e combat en professionnel aux points, face au Chinois – résident allemand – Engel Seirain, au terme des six rounds.

Un match plus disputé que prévu, à en croire les impressions partagées par le aito sur ses réseaux à l’issue du fight, préparé en 3 semaines.

« J’aurais pu finir avant la limite, mais ça n’était d’aucune utilité (…) Gérer 6 reprises était plus judicieux et opportun » , a-t-il analysé sur sa page facebook. S’il aurait souhaité un autre adversaire que le Seiran, surnommé la « tomate courageuse » , Dauphin a tout de même tenu à saluer son « solide » adversaire du soir, dont le bilan est désormais de 5 victoires, pour 28 défaites et 2 nuls.