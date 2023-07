Taekwondo : TKD Pirae veut briller à nouveau en Corée

Il s’apprête à retrouver le berceau du taekwondo. Toanui Tehuiotoa s’entraîne intensément depuis plusieurs mois pour le tournoi de Kimunyong, en Corée du Sud. Champion en titre dans la catégorie sénior moins de 68 kg, il part défendre sa médaille remportée au précédent tournoi, en 2019. Pour parfaire sa technique, il s’inspire des meilleurs mondiaux.

« Je regarde beaucoup Aaron Cook, qui a mon style de combat, c’est-à-dire en attaque et en contre-attaque, analyse-t-il. Je regarde les tactiques qu’il emploie et j’essaie d’assimiler et de faire en fonction de mes propres capacités » .

Parmi les septs athlètes du club qui participent au tournoi international en Corée, on trouve des novices, comme Tevaihaureva, challenger chez les cadettes moins de 44 Kg. Avec son examen du DNB passé cette année avec succès, elle a du faire énormément de sacrifice pour se préparer au plus haut niveau. « Pendant mes exames, je ne pouvais pas manger parce que je devais perdre du poids pour rester dans ma catégorie. J’ai sacrifié beaucoup de temps pour l’entraînement, assure-t-elle. C’est du niveau international, il faut être performant » .

Les frais de participation au déplacement en Corée s’élèvent à près de 400.000 francs par tête. Entièrement pris en charge par les familles des athlètes. Une somme qui comprend « les billets, le logement, le transport sur place… On a 5 heures et demi de bus de l’hôtel à la compétition » , précise la présidente de TKD Pirae Jessica Holman.

Le club n’a reçu aucune aide publique pour ce déplacement. Il bénéficie tout de même d’une subvention annuelle octroyée par la municipalité pour ses équipements.

Rendez-vous début août pour voir la Polynésie briller au berceau du Taekwondo.