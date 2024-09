Les espoirs du taekwondo polynésiens aux championnats du monde juniors en Corée du Sud

Sept taekwondoïstes participeront en octobre, en Corée du Sud, aux championnats du monde juniors. Pour être dans les meilleures dispositions pour ces mondiaux, nos jeunes athlètes ont suivi en juillet et en août des camps d’entrainement au Mexique et en Corée du Sud.

Et pour ces premiers championnats du monde, Keahi Panai Teriipaia a un objectif bien précis en tête : « Finir sur le podium et au minimum passer deux – trois tours ».

Kamakea Tiapari sera quant à elle la seule Tahitienne engagée aux Mondiaux juniors. La combattante de la Presqu’île compte bien y briller aussi : « C’est une grande chance d’être la seule fille sélectionnée parmi 6 garçons. C’est beaucoup de pression pour la compétition, mais c’est le jeu. (…) J’ai pour objectif de passer au moins deux tours ».

« Tout est possible. Sur le papier, il y a du monde, mais il faut y croire. Pour moi, c’est possible d’aller chercher une médaille » indique Rénaldo Panai, entraineur de la sélection.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Ces cadets marcheront peut-être un jour dans les pas de leurs ainés. Mais avant de gouter aux Mondiaux, ils seront engagés en Australie le week-end prochain pour trois compétitions : la President’s Cup, les Oceania et l’Open d’Australie. Certains se sont déjà illustrés l’année dernière. « J’ai déjà participé à la President’s Cup et j’ai gagné la médaille d’or. (…) J’espère la gagner à nouveau » confie Veihea Van Bastolaer. « Je suis allé à Brisbane l’année dernière et je suis revenu avec une médaille de bronze. Là, je vais essayer de faire mieux et d’avoir l’or. Je pense que j’ai progressé » ajoute Andrew Lai Koun Sing.

À un peu moins de trois ans des Jeux du Pacifique organisés au fenua, la jeune garde du taekwondo polynésien est donc déjà bien en marche.