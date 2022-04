Surf – Des Tahitiens aux championnats du monde junior 2022 au Salvador

COMMUNIQUÉ - Le ministre de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance, en charge des Sports, Naea Bennett, a reçu le vendredi 25 mars, dans ses locaux, la fédération tahitienne de surf (FTS), représentée par son président, Lionel Teihotu, et accompagné de sa vice-présidente, Ingrid Leboucher, ainsi que de Steven Pierson, et Olivier Napias.