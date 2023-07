Suisse : Thomas Lubin et Cédric Wane décrochent la 3e place au swimrun Ötillö

Vainqueurs du XTerra Swimrun parcours XL toutes catégories confondues, Cédric Wane et Thomas Lubin ont participé ce week-end au swimrun Ötillö en Suisse. « On est allé quatre fois tester l’eau. Elle est froide, très froide. On est plutôt acclimatés », confiait, juste avant la course, Cédric Wane.

Malgré une eau à 12 degrés, les champions sont donc venus à bout du parcours : 38 km de course à pied dans les montagnes suisses, 1 400 mètres de dénivelés et 6km de natation… Cédric Wane et son acolyte ont décroché la 3e place de l’épreuve.

Ils se qualifient pour l’épreuve reine du championnat du monde : le Ötillö en Suède.