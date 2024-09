Swimrun : Thomas Lubin et Cédric Wane intègrent le top 10 mondial

Thomas Lubin et Cédric Wane ont encore frappé fort en Suède. Les deux aito ont bouclé les 71 kilomètres (9 de natation et 62 de course à pied) du parcours de la Otillö Swimrun en 8 heures et 40 minutes. Ils se classent 6ᵉ par équipe et 7ᵉ au scratch. Mieux que ce qu’ils espéraient.

« On visait le top 10. On aurait été extrêmement content du Top 5, mais on n’en est vraiment pas loin. C’est une énorme satisfaction. On est très content de nous. On a quasiment fait une course parfaite. Une course pleine. Devant nous, il y a 4 binômes de l’équipe de France. Il y avait un niveau monstrueux », explique Thomas Lubin à TNTV.

Et l’épreuve s’est déroulée dans « des conditions météo extrêmement difficiles ». « On a eu une mer agitée, de la pluie et il faisait très froid. C’était compliqué. L’eau était à 13 ou 14 degrés avec beaucoup de courant. Il y avait de la houle et on se faisait balader dans tous les sens », ajoute-t-il.

Autre difficulté, les entrées et sorties d’eau sur des rochers rendus glissants par la pluie : « On est tombé à plusieurs reprises. Il fallait faire en sorte de ne pas se blesser ». Pour tenir dans de telles conditions, le duo s’est « alimenté en conséquence » sachant qu’il allait « bruler énormément de calories ».

Au final, Thomas Lubin et Cédric Wane réalisent une superbe performance lors de l’épreuve la plus attendue de la saison. « Maintenant, on va se laisser un peu de temps pour digérer », indique Thomas Lubin. Les deux aito quitteront la Suède ce vendredi pour revenir au fenua.

Ils seront au départ, mais en individuel, du prochain triathlon XTerra de Moorea, en octobre prochain.