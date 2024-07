Le duo Lubin/Wane remporte la ÖtillÖ Swimrun au Canada

« On venait pour gagner. On a rempli le contrat », s’est réjoui Thomas Lubin, contacté depuis le Canada par TNTV. Le duo a franchi la ligne d’arrivée devant tous ses concurrents après 4h27 d’effort.

« Il y avait 38,5 kilomètres de course à pied avec 700 mètres de dénivelé. Et environ 5200 mètres de natation. On s’était acclimaté tous les jours car les températures des lacs oscillent entre 10 et 13 degrés, c’est costaud », a-t-il souligné.

La victoire à l’issue de 4h27 d’éffort. (Crédit: Rauana/TNTV)

La victoire n’était pas acquise d’avance. « Cédric a été très à l’aise du début à la fin. Moi, j’ai pioché sur le dernier tiers du parcours. Je manquais un peu de fraîcheur, mais on a quand même fait un chrono très solide. Cédric m’a beaucoup aidé sur la fin. On était à la bagarre jusqu’au bout avec deux gars en solo. Cela nous a permis de garder un bon rythme. Et le décor était idyllique. On a aussi bénéficié de l’aide précieuse de nos assistants : Wendy, Rauana -leurs compagnes, Ndlr- et Manea », a ajouté Thomas Lubin.

Seul regret : l’absence de « prize money » alors que le prix des inscriptions aux épreuves « a énormément augmenté, il est à plus de 600 dollars ». « On n’a rien eu. Je trouve que ce n’est pas vraiment normal. Il y a encore des choses à perfectionner sur cette épreuve », a-t-il soufflé.

« Je manquais un peu de fraîcheur, mais on a quand même fait un chrono très solide. Cédric m’a beaucoup aidé sur la fin« , a confié Thomas Lubin. (Crédit: Rauana/TNTV)

Le duo se fixe désormais pour objectif les Mondiaux de Swimrun qui se dérouleront en Suède, le 2 septembre prochain. « Isolé géographiquement », ce qui complique sa participation aux diverses compétitions qualificatives, il bénéficie d’une « wild card » pour en prendre le départ.

L’année dernière, les deux athlètes avaient terminé 10e en équipe et 13e au scratch des Mondiaux. « On a progressé. On espère intégrer cette année le top 7 et pourquoi pas le top 5. Mais c’est une course de 8 heures environ. Il peut donc arriver plein de choses », a-t-il dit.

« On a aussi bénéficié de l’aide précieuse de nos assistants : Wendy, Rauana -leurs compagnes, Ndlr- et Manea« , a souligné Thomas Lubin. (Crédit: Rauana/TNTV)

Thomas Lubin, Cédric Wane et leurs proches séjourneront encore « une petite semaine » au Canada avant de retrouver le fenua.