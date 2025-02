Swimrun Tautira : Cédric Wane et Thomas Lubin s’offrent la « Course des Rois »

De très belles conditions ce matin pour le swimrun de Tautira. Au programme pour les athlètes engagés par binôme : des parcours de 13 km et de 8 km. Sans surprise, le duo Cédric Wane-Thomas Lubin domine la course de 13 km. Malgré une mauvaise indication sur un tronçon de natation, ils s’offrent la victoire en 1 heure et 41 minutes.

Une bonne reprise pour le duo qui s’alignera de nouveau sur des courses internationales cette année. « L’année va s’articuler autour de trois moments importants, majeurs pour nous. Le premier, ça sera les Gorges du Verdon, qui est un ultra, il s’agira de 64 kilomètres dans un paysage absolument sublime, magnifique, en France, ça sera le 11 mai. Ensuite, on va s’arrêter en Norvège sur le Rockman, qui est juste un swimrun absolument dantesque. Et on finira par une Coupe du Monde aux États-Unis, Casco Bay, sûrement le 10 août » , liste le duo.

Derrière les intouchables Wane et Lubin, Teva Poulain et son partenaire Heimanu Boosie prennent la deuxième place. Ils bouclent leur swimrun en 1 heure et 45 minutes. « On ne visait pas Cedric et Thomas, on voulait faire notre course en étant le plus linéaire possible et ça a payé, sourient-ils. Le niveau en swimrun monte, Thomas et Cedric sont sur le parcours mondial et il y a des gens qui s’entraînent tous les jours au swimrun, maintenant on a l’avantage d’avoir le climat qui est top » .

– PUBLICITE –

Teiva Poulain et Heimanu Boosie, deuxièmes en distance M (Crédit : TNTV)

Sur le parcours S de 8 km, Raimana Henriou et Tamati Lagarde l’emportent en 1 heure et 12 minutes, grâce à leurs qualités de nageurs. « On savait que la natation c’était notre point fort, on a attendu la natation, on est resté patient, au final ça a payé, on est passé devant. On est restés ensemble tout le parcours, ça ne servait à rien de se détacher l’un tout seul et l’autre derrière. On a bien joué équipe jusqu’au bout et ça a payé » .

Raimana Henriou et Tamati Lagarde remportent le parcours S (Crédit : TNTV)

En équipe mixte, Clémence Quaybeur et Pierre Laurent s’imposent sur la distance S en 1 heure et 16 minutes. Une première compétition réussie pour le duo arrivée il y a à peine trois mois au fenua.

Le prochain rendez-vous pour les amateurs de sports de nature est prévu à Moorea le 22 février, pour le triathlon de Haapiti.