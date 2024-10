Rugby : 17 équipes pour le Papeete International Sevens

Une invitée de marque dans la capitale. La double championne olympique néozélandaise de rugby à 7, Tyla King, est la marraine de la cinquième édition du Papeete International Sevens 2024. Sept équipes étrangères de haut-niveau ont fait le déplacement.

« J’espère voir du beau rugby pendant le tournoi. Il y a des équipes polynésiennes et leurs maillots représentent bien leur culture, c’est ce qui rend cette compétition si spéciale. Je pense que l’on aura un très bon tournoi. Je suis ravie d’être ici et d’apporter mon soutien à cette compétition » , se rejouit-Tyla King, Nathan-Wong de son vrai nom.

Parmi les équipes en lice, on retrouve les Eagle Rock, tenants du titre. Des formations de Nouvelle-Zélande, des îles Cook ou encore de métropole ont également fait le déplacement. Les 7 Fantastics et leur capitaine Paul Pucheu-Planté, vice-champions de France, figurent parmi les favoris du tournoi.

– PUBLICITE –

« On visite l’île et on visite les îles aux alentours, mais on est quand même aussi venu pour jouer au rugby, prévient-il. Quand on joue, quand on est sur le terrain, on a envie de gagner, on n’aime pas perdre (…)On ne connaît pas du tout les autres équipes, donc on n’a aucune idée du niveau. On verra sur le terrain ça, vendredi » .

Il faudra évidemment compter sur les locaux. Les équipes de Papeete, Pirae, Faa’a, Punaauaia, Paea et Huahine sont sur les rangs. La formation des îles Sous-le-Vent compte bien « gratter » ses adversaires. « Déjà, l’idée c’est de tenir les équipes de Tahiti. Après, on fera tout ce qu’on peut. Le dernier Sevens qu’il y a eu avant la Coupe du Monde, on est arrivé 7èmes (…) On a déjà gagné contre les équipes de Tahiti » , glisse le Capitaine du Huahine 7S Mere Teihoarii.

Le coup d’envoi du tournoi sera donné demain à 11h30 au stade Pater. La première rencontre opposera les 7 Fantastics au Papeete Rugby Club.

À noter que les femmes et les U17 auront aussi leur tournoi, pour la première fois. Accueillis hier soir par leurs homologues de Pirae, les jeunes rugbymen de Paita défieront également les U17 de Papeete sur la pelouse du stade Pater.