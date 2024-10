Rugby : les 7 Fantastics dominent le Papeete International Seven’s chez les hommes et chez les dames

Les 7 Fantastics ont dominé sans trembler le Papeete International seven’ chez les hommes comme chez les femmes. Un tournoi qui a montré la supériorité des équipes étrangères sur les rugbymen locaux, qui ont besoins de ces rencontres internationales pour progresser.

Chez les séniors hommes, les vices champions de France s’imposent 19 à 5 face aux Tupapa Panthers des îles Cooks. « C’était un match serré où il y a eu beaucoup d’intensité. Ce sont des joueurs habitués, analyse Johan Dema-Hamecher, joueur des 7 Fantastics. Je crois que ce sont des « treizistes ». Ils aiment bien mettre beaucoup d’impact et beaucoup de défis physiques. Nous on a mis une mi-temps à se mettre dedans. Ils nous ont bien contrés. On n’a pas mis le jeu en place comme on aurait voulu. Après, on a réussi à marquer sur des contres et à répondre physiquement donc c’était une finale qui a été vachement engagée et on a réussi à la gagner donc c’est super bien. »

Peu après, Les 7 Fantastics réalisent le doublé avec la victoire des filles 29 à 7 contre les Nomads des joueuses australiennes. « On savait que ça ne serait pas le même match que ce matin, 50 points, confie la joueuse Léa Collet. Elles ont aussi voulu matcher pour faire tourner, pour voir et aligner leur meilleure équipe contre nous. Ça s’est vu, mais je pense qu’au vu du score on a quand même répondu présent et on est très très contentes. »

Pirae se classe en tête des équipes tahitiennes et remporte aussi le tournoi U17, malgré une belle résistance des Calédoniens de Païta invités par le club de Pirae. « Sur ce tournoi, on a quand même très bien joué, estime le capitaine de l’équipe U17 de Païta Faupala Konrad. On a eu deux matchs gagnants et un match perdant plus la finale perdants. On a bien aimé ce tournoi, le premier auquel on participe. On s’est donné à fond, on a essayé de donner le max et ça j’ai bien aimé ».

« On ne savait pas trop comment jouer contre Païta. Quand ils sont allés sur le terrain, on a analysé, trouvé leurs failles et utilisé ça contre eux. C’est ce qui nous a permis de gagner », estime Eliezer Tefaatau, pilier de l’équipe U17 de Pirae.

Place maintenant à la troisième mi-temps avec des échanges riches en expérience. Le prochain rendez-vous est déjà donné dans deux ans.