Rugby : beau parcours pour les U16 aux Championnats de France cadets

La sélection U16 de rugby n’a pas démérité en métropole. Partis, entre autres, pour participer aux Championnats de France cadet de rugby à 7 à Saint Céré, les jeunes du fenua ont remporté plusieurs matchs dont celui contre le Stade Cannais (17 à 12) et contre Gif-Dorsay (29 à 12).

La sélection a même été très proche d’un gros résultat, en finale consolante face à la Roche sur Yon : un superbe match qui n’a pas permis aux deux équipes de se départager au terme du temps réglementaire (28-28). Mais, la prolongation en « mort subite » a été fatale aux Polynésiens. Ce qui n’a pas empêché l’équipe du bout-du-monde d’être la chouchoute du public. Séduits par le haka réalisé face aux adversaires, les officiels et le public ont même demandé un deuxième haka face aux tribunes !

Les jeunes joueurs du fenua terminent dixièmes sur 16 équipes. « Un bon résultat » pour le directeur de l’école de rugby de Pirae, Patrick Lopez-Diot, également encadrant de la sélection.

Concentration avec et cohésion avant un match – Crédit : Fédération Polynésienne de Rugby

Le voyage des jeunes rugbymen en métropole a par ailleurs été l’occasion de la signature d’un partenariat entre le club de rugby de Pirae et le Stade français. Une collaboration qui permettra à Pirae de profiter de l’expertise d’un grand club du top 14 et éventuellement à quelques joueurs locaux de faire leurs premiers pas en métropole, sur les traces de leurs aînés Teiva Jacquelain et Makalea Foliaki. Le club de Papeete, lui, est déjà en partenariat avec Toulouse, vainqueur samedi du Bouclier de Brennus.

À quelques semaines de la Coupe du Monde de Rugby, disputée en France, les clubs du fenua espèrent bien surfer sur cet engouement mondial pour séduire les enfants du fenua. Des écoles de rugby sont accessibles dès six ans à Papeete, Pirae, Arue, Paea, Punaauia, Faa’a, Taravao et Moorea ; et l’ovalie se développe aussi à Huahine et Raiatea.