René Avaepii participe finalement à la Te Aito 2023

Mercredi 31 mai, René Avaepii annonçait sur les réseaux sociaux sa déception de ne pas participer à la Te Aito 2023 : « C’est avec beaucoup de tristesse et le cœur très lourd que je reçois aujourd’hui un appel de Temarii Reynald pour m’annoncer qu’il ne veut pas que participe à la Te Aito cette année. Dû à mon comportement l’année dernière à la Super Aito. Ça va être très dur de se relever par rapport à cette nouvelle, mais je m’en remets aux mains du Seigneur ».

Pour rappel, celui qui avait été proclamé vainqueur de la catégorie vétérans du Super Aito 2022 avait déchiré son chèque de 80 000 Fcfp lors de la remise des prix, par solidarité pour les autres rameurs victimes d’un problème de parcours annoncé par l’organisateur, mais aussi pour protester contre un montant qu’il estimait dérisoire après s’être entraîné pendant des mois.

« Je ne comprends pas cette décision » avait confié jeudi le rameur à TNTV. « Il (Reynald Temarii, Ndlr) m‘a mis de côté alors qu’il ne faisait pas partie du comité organisateur de l’année dernière. Tout ce qu’on demandait, c’étaient des excuses par rapport à l’organisation de la course ». De son côté, le nouvel organisateur de la Te Aito indiquait : « Le sport, c’est aussi des valeurs. Nous avons considéré que le comportement de René Avaepii était inacceptable. Ce n’est pas comme cela qu’on décrit un champion. Je reste convaincu que cette décision est la bonne ».

Une décision qui a finalement été changée ce samedi matin, puisque Reynald a annoncé la participation de René à la Te Aito 2023. « C’est avec beaucoup d’humilité aujourd’hui que je voudrais remercier le comité organisateur d’avoir accepté que je concoure à la course d’aujourd’hui, et comme je le disais précédemment ce matin, gagner la Te Aito sera très dur pour moi, même si je fais partie des compétiteurs. Mais je voudrais vraiment humblement remercier tout le comité organisateur de m’avoir réinscrit à la compétition » a déclaré dans un direct sur Facebook, ému, René Avaepii :



La Te Aito Tahiti 2023 va dorénavant s’étendre sur 7 journées de festivités et de compétitions dans les communes de Moorea – Maiao, les samedi 3 et dimanche 4 juin, et Teva I Uta, du jeudi 8 au dimanche 11 juin.

Les journées des samedis 3 et 10 juin sont dédiées exclusivement aux courses de V1, de manière à permettre, aux athlètes qui le souhaitent, de participer le dimanche dans l’une des autres compétitions inscrites au programme : V6 – Surf Ski – SUP – Prone – Va’a Holopuni – OC1 – Dragon Boat.