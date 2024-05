Te Aito 2024 : Restrictions et interdictions de la navigation et la circulation maritime

Lors de la course, trois zones de règlementation spécifique de la navigation et la circulation maritime ont été identifiées. La navigation et la circulation maritime sont règlementées de la façon suivante :

Zone 1 : inclue la baie de Taaone, le vendredi 7 juin de 13 h à 17 h et le samedi 08 juin de 7 h 30 à 17 h ;

Zone 2 : inclue le chenal sud du lagon de Arue et la partie est du lagon de Pirae, le vendredi 7 juin de 13 h 30 à 15 h et le samedi 8 juin de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30 ;

Zone 3 : inclue la rade de Papeete et le chenal de navigation jusqu'à l'entrée ouest de la baie de Taaone, le samedi 8 juin de 13 h 30 à 15 h.

Toutefois, ces restrictions ne sont pas opposables aux embarcations de service public ou à celles qui seraient engagées dans une opération de secours de personnes et de sauvegarde des biens, ainsi qu’aux navires accrédités par l’organisateur.

Les délimitations des zones de règlementation à la navigation sont consultables auprès de la DPAM et sur le site internet : www.service-public.pf/dpam.

Le programme de la Te Aito 2024