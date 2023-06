René Avaepii interdit de participer à la Te Aito 2023

C’était le 29 juillet 2022. Tout juste proclamé vainqueur de la catégorie vétérans du Super Aito, René Avaepii déchirait son chèque de 80 000 Fcfp sur le podium. Une façon de protester contre un montant qu’il estimait dérisoire après s’être entraîné pendant des mois.

Un geste qui a décidé Reynald Temarii, le nouvel organisateur de la Te Aito Tahiti, à refuser la participation du rameur pour l’édition 2023. Ce dernier a accueilli la nouvelle avec beaucoup d’amertume, estimant la sanciton injuste : « Je ne comprends pas cette décision, souffle-t-il. Il m‘a mis de côté alors qu’il ne faisait pas partie du comité d’organisation de l’année dernière. Tout ce qu’on demandait, c’étaient des excuses par rapport à l’organisation de la course » . Une cinquantaine de rameurs avaient, après l’édition 2022, signé une pétition pour dénoncer la décision des organisateurs d’avoir changé le parcours entre Tautira et Pirae durant l’épreuve sans en informer les rameurs.

« S’il faut aller loin dans cette affaire,

j’irai loin » René Avaepii, rameur

Fort d’une certaine popularité sur les réseaux sociaux, René Avaepii a reçu ces dernières heures de nombreux messages de soutien de la part d’autres rameurs : « Je ne demande pas de boycotter la course, parce que les rameurs se sont préparés longtemps pour cette édition. Je demande à être soutenu, précise-t-il. S’il faut aller loin dans cette affaire-là, j’irai loin » . Des rameurs de Bora Bora l’ont déjà appelé pour lui affirmer qu’ils ne feront pas la course et le suivent dans sa riposte.

Le nouvel organisateur, Reynald Temarii, ne cautionne pas ce geste. La rentabilité de l’événement prime avant tout. « De cet incident a découlé le désistement de deux partenaires importants de la Te Aito, qui consacrent chaque année 1 million de Fcfp » . Un préjudice financier « énorme » , reconnaît-il. « Le sport, c’est aussi des valeurs. Nous avons considéré que le comportement de René Avaepii était inacceptable. Ce n’est pas comme cela qu’on décrit un champion. Je reste convaincu que cette décision est la bonne » .

Reynald Temarii (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Du reste, l’organisateur a de grandes ambitions pour cette édition. La nouvelle formule de la Te Aito Tahiti 2023 compte déjà plus de 2 000 inscriptions, dont 140 étrangers, de nouvelles disciplines et des prize money plus conséquents. Reynald Temarii imagine aussi un Te Aito World tour en 2030 : « Il y aurait 2 étapes, notamment en Nouvelle-Zélande, au Brésil, en Europe, aux États-Unis et en Polynésie française, dont l’une à Moorea et l’autre à Papeari » , avance-t-il.

Concernant l’organisation des courses, il défend sa paroisse et espère que les rameurs anticiperont leur inscription pour faciliter la logistique : « Dans le monde du va’a, les rameurs s’inscrivent le dernier jour. Cela doit changer. Les organisateurs méritent d’avoir du temps pour préparer au mieux l’organisation et offrir les meilleures conditions de course » .

Écarté de la course, René Avaepii compte malgré tout se présenter sur la ligne de départ, mais hors concours. Le champion vétéran du va’a annonce la couleur : à défaut d’un terrain d’entente, il ira devant la justice.