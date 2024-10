Qualification pour la Coupe du Monde de beach soccer : « On est l’équipe à abattre »

TNTV : Vous allez tenter de vous qualifier pour une huitième Coupe du Monde. Qu’est-ce qui fait la longévité de Tiki Toa ?

Raimana Li Fung Kuee : « On va dire qu’on a eu pas mal de chance pendant une période où on était qualifié d’office. Mais je pense que cette longévité s’explique par du travail, du sérieux pendant toutes ces années et surtout beaucoup de sacrifices ».

TNTV : Vous avez intégré à deux nouveaux joueurs dans l’équipe. C’est important de renouveler l’effectif ?

Raimana Li Fung Kuee : « Oui, bien sûr que c’est important parce qu’on n’est pas non plus éternel. On commence à se faire vieux. Donc il faut aussi former la relève. Cette relève qui va avoir fort à faire pour garder justement le niveau des Tiki Toa et quoi de mieux que les qualifications pour justement les tester dans les conditions réelles. C’est une opportunité. Certains joueurs dont par exemple Jonathan Torohia ne peuvent pas faire partie de l’aventure par souci de congés. Donc, c’est l’occasion justement pour ces jeunes de montrer ce qu’ils valent sur le terrain. Et pour nous, c’est un moyen aussi de les tester, de voir ce qu’ils donnent ».

TNTV : Vous parliez du cas de Jonathan Torohia qui a été le gardien phare de l’équipe. Obtenir des congés peut être une difficulté pour les joueurs salariés ?

Raimana Li Fung Kuee : « Oui, ça a toujours été la grande difficulté pour nous cette disponibilité pour participer aux compétitions, soit pour les qualifications, soit pour les Coupes du Monde. On est confronté à ça régulièrement. Je profite justement de l’occasion, ce soir, pour remercier la Fédération Tahitienne de Football, ainsi que tous les sponsors qui nous permettent de vivre ces moments-là et de représenter au plus haut le pays en payant nos congés sans solde pour certains. C’est difficile. Comme je l’ai dit au début, c’est beaucoup de sacrifices. Mais voilà, nous, de notre côté, on se donne un fond sur le terrain, pour représenter au mieux notre pays ».

TNTV : La Fédération Tahitienne de Football a permis à plusieurs sélections de participer cette année à de très nombreuses compétitions internationales pour un coût d’environ 150 millions de francs. Comment voyez-vous les choses ?

Raimana Li Fung Kuee : « Ça, c’est la partie administrative. Nous, on se focalise uniquement sur le terrain et, justement, on sait que la Fédération Tahitienne de Football investit beaucoup sur les différentes sélections, que ce soit chez les jeunes, chez les féminines, les seniors et aussi pour le beach soccer et le footsal. Donc, nous, pour les remercier, on se donne à fond. On met tous les moyens pour gagner notre ticket pour la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera l’année prochaine aux Seychelles ».

TNTV : Comment appréhendez-vous le tournoi de qualification aux Salomon ?

Raimana Li Fung Kuee : « On part mardi. On fait juste un petit stop aux Fidji pour enchaîner le lendemain aux Salomon. Ça va être difficile parce que les Salomon font partie des favoris avec nous. On sera chez eux, on sera à l’extérieur. Donc, ce sera très compliqué, je pense, pour nous. Est-ce qu’on aura des terrains pour pouvoir s’entraîner ? Ce sont des questions qui se posent actuellement. On a fait les demandes. Maintenant, on verra bien une fois sur place. On sait en tout cas qu’on est très entendus. On est l’équipe à abattre. On est certain que toutes les équipes sur place seront là juste pour nous battre. A nous d’être à la hauteur, de prendre ça avec beaucoup d’humilité et de respect, comme à chaque fois, et de donner le meilleur de nous-mêmes pour, encore une fois, gagner ce ticket pour la Coupe du Monde ».