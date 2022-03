Natation : une rencontre inter-entreprises pour une meilleure cohésion

Ils ont troqué leurs tenues de travail pour un maillot de bain, le temps d’une journée. Sportifs pour certains, mais pas forcément nageurs aguerris, ils représentaient chacun leurs entreprises dans une ambiance festive.

12 équipes “entreprise” et 9 équipes “open” étaient engagées dans 6 épreuves : le 4 fois 25 mètres 4 nages, le 50 mètres brasse, le 50 mètres crawl, le 50 mètres dos, le 50 mètres papillon et la course reine : le relais.

Il y avait 4 employés par équipe.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Ce rendez-vous convivial a permis de renforcer la cohésion au sein des entreprises. Comme Michel Summers, président de la fédération de natation, les employés n’ont pas hésité à se jeter à l’eau : “C’est pour montrer qu’on peut représenter son entreprise tout en passant un bon moment, même si c’est difficile”.

Au classement des entreprises, l’équipe de l’UPF a ravi la première place. La Mennais prend la deuxième position et le groupe Air France a fermé le podium.