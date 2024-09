62 sportifs pour le premier Open Water de la saison à Mahina

Pas de vent, pas de courant, la météo était propice pour les nageurs de l’Open Water. 62 sportifs amateurs et confirmés se sont jetés dans les eaux profondes de la baie de Matavai. Ils devaient parcourir un circuit de 1 000 mètres, soit deux boucles à effectuer pour l’épreuve de 2 km et 5 tours pour la course reine de 5 km.

Dans la course des 2 km, Jean-Marc Rimaud s’adjuge la victoire chez les hommes. À la deuxième et 3ème place on retrouve Haunoa Sommers et Manea Vicenti. Hawaiki Moro s’impose chez les dames devant Tess Vinh Tung et Léonnie Dupebe.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Enoa Vial boucle quant à lui les cinq kilomètres le premier avec un chrono de 59 minutes et 48 secondes devant Steeven et Paol Lorzil.

Chez les dames, Déotille Videau est sacrée en une heure et trois minutes. Heimaruiti Bonnard prend la deuxième manche du podium et Sole Bernagout complète le trio gagnant.

Prochain rendez-vous en eau libre : la Tahiti Swimming Dream du 16 au 23 novembre avec la participation de médaillés olympiques.