“Monet”, une légende du va’a s’en est allée

Monet aura marqué l’histoire de cette discipline. Il est l’inventeur du va’a hoe et le premier constructeur de pirogues de courses en bois, V1 et V3. “Un jour, les organisateurs ont mis en place une course individuelle. On utilisait les pirogues pour trois, ramées par une seule personne. Alors, j’ai imaginé construire une pirogue individuelle, taillée dans un tronc, racontait Auguste Bennett dans l’émission Te Nati en mai 2016. Je l’ai construite en 1965. En 1966 elle n’a pas été autorisée à concourir. En 1967, on m’a autorisé à participer à la course. D’autres districts aussi avaient construit leur V1. C’était le début. Le bois était du ‘uru. Elle mesurait 8 mètres. J’ai ramé sur cette pirogue et je suis arrivé deuxième. C’est Tautira qui a gagné. En même temps, je pensais en construire une autre car la première était lourde. J’ai construit une deuxième pirogue. Elle était plus légère, et le bois était du Ylang Ylang.”

Auguste Bennett a transmis son amour du va’a, notamment à son petit-fils qui rame actuellement dans le club Arenui Va’a.