Les résultats du championnat de Polynésie de marathon développé couché

Equipes de 3

Femmes 40 kg/3

Enviropol A (1200)

Enviropol B (1156)

Hommes 60 kg/3

Huahine Sup Force (1384)

My Gym (1297)

Te Ui no Anau (1217)

Nahiti no Arue (1102)

Punaruu Gym (1070)

Hommes 80 kg/3

Te Ui no Anau (1023)

Punaruu Gym (941)

Nahiti no Arue (911)

Paea Powerlifting (809)

Arii Gym (642)

Tahiti Iti Gym (572)

Huahine Sup Force (433)

Hommes 100 kg (-130 kg)/3

Vaitape Gym (1085)

Nahiti no Arue (865)

Tahiti Iti Gym (799)

Aito Paea (507)

Hommes 100 kg (+130 kg)/3

Amanahune Musculations (1285)

Haapu Xtrem Force (832)

Nahiti no Arue (758)

Hommes 100 kg (open master)/3

Tahiti Iti Gym (633)

Vaiari Body Gym (364)

Te Ui no Anau. (crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Equipes de 5

Femmes 30 kg / 5

Vaiari Body Gym (705)

Femmes 40 kg/5

Enviropol (1555)

Aito Paea (929)

Hommes 60 kg/5

Punaruu Gym (1775)

Te Ui no Anau (1505)

Vaiari Body Gym (1478)

Paea Powerlifting (950)

Hommes 80 kg/5

Te Ui no Anau (1515)

Nahiti no Arue A (1418)

Paea Powerlifting (1276)

Nahiti no Arue B (1085)

Arii Gym (1068)

Venus Gym (910)

Vaiari Body Gym (841)

Te Ui no Anau (783)

Hommes 100 kg (-130 kg)/5

Arii Gym (2137)

Paea Powerlifting (1375)

Nahiti no Arue (968)

Hommes 100 kg (+130 kg)/5

Nahiti no Arue B (3068)

Paea Powerlifting (2902)

Povai Team Force (2356)

Nahiti no Arue A (2261)

Huahine Sup Force (1663)