Tario Teraiharoa conserve son titre de champion d’Europe de développé-couché

Insatiable Tario Teraiharoa ! Le vétéran de Bora Bora a fait une nouvelle démonstration de force dans la capitale turque d’Istanbul, où il a conservé son titre de champion d’Europe de développé-couché des +120 kilos grâce à une barre de 235 kilos. Soit la même qui lui avait permis de devenir, fin mai dernier, vice-champion du monde de la discipline.

Le aito, qui s’est essayé à une barre de 240 kilos pour le show et le record (sans succès), savoure sa victoire, obtenue dans des conditions difficiles. « J’avais deux adversaires sérieux qui étaient à côté de moi (…) le décalage horaire, sachant que je suis arrivé samedi soir et que trois jours après, c’était la compétition » , rappelle-t-il. D’autant plus que Tario s’est rendu sans assistant au détroit du Bosphore, un luxe que les meilleurs athlètes – avec des moyens – peuvent se permettre. Pas un problème pour les français : avec son collègue Dimitri Bonnay, champion en -120 kg, ils se classent 2e par équipe derrière l’Allemagne.

(Crédit Photo : Tario Teraiharoa)

(Crédit Photo : Tario Teraiharoa)

« Très content d’avoir ce titre-là pour nous. Cette victoire est dédiée à ma petite famille à Bora Bora et à la Polynésie ! » , conclut le champion en montrant les biceps.