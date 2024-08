C’est l’une des nombreuses innovations de ces Jeux Olympiques : un marathon sur le parcours des olympiens le samedi 10 août, pour faire vivre l’ambiance olympique aux quelque 20 000 amateurs sélectionnés pour y participer. Un ticket qui vaut de l’or, puisque le comité organisateur a collecté pas moins de 450 000 demandes d’inscription.

Parmi les heureux élus, deux sportifs et amis installés à Moorea : Damien Troquenet, 40 ans, ancien membre de l’équipe de France de Canoë slalom et l’un des meilleurs marathoniens du Pays, et Jean-Christophe Monot, 64 ans, organisateur de nombreuses courses au fenua.

Un « rêve de gosse » pour les deux hommes, qui profiteront d’un parcours exceptionnel, quoiqu’exigeant : 440 mètres de dénivelé positif, et un passage devant les plus beaux monuments de Paris et de Versailles.

Départ prévu depuis l’hôtel de ville à 21 heures pour Damien. Jean-Michel, lui partira à 22h. Un défi de taille pour ce dernier, puisqu’il tentera de terminer l’épreuve avec une prothèse de hanche.