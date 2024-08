JO 2024 : une cérémonie pour remercier les volontaires de Tahiti

Le président du Pays, la ministre des Sports et la responsable du bureau local d’organisation de Paris 2024 ont remercié les 90 bénévoles de Tahiti. Ces volontaires étaient répartis sur le spot de surf de Teahupo’o, et sur les différents sites d’animations lors de l’épreuve.

Les volontaires ont reçu une médaille et un diplôme de reconnaissance décernés par le Pays.

Cette cérémonie a également été l’occasion pour Barbara Martins-Nio, Nahema Temarii et Moetai Brotherson de remercier les associations de défense de l’environnement. « Grâce à elles, nous avons pu revoir le format des différentes infrastructures, on a dû faire plus attention à l’environnement« , a déclaré le président du Pays. Il a ensuite remercié l’Assemblée de la Polynésie française pour avoir accordé un dépassement budgétaire.

En invité surprise, les volontaires ont pu poser avec le champion olympique de surf Kauli Vaast.

Jonathan Tarihaa, maire délégué de Vairao