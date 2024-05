Tony Estanguet sur les Jeux à Teahupoo : « il y a un équilibre qui a été trouvé »

TNTV : Vous vous êtes immergé dans la culture polynésienne et aux sports traditionnels au début de votre séjour. Cette immersion culturelle était importante pour vous, pourquoi ?

Tony Estanguet, président du comité organisateur des Jeux de Paris 2024 : « Oui les Jeux olympiques, c’est le plus grand événement sportif mais c’est aussi une célébration de la culture. On veut mettre à l’honneur ce territoire de la Polynésie française au moment où on va accueillir le plus grand événement sportif de la planète. Il va y avoir des milliards de personnes qui vont regarder ces Jeux. C’est la première fois qu’un territoire d’outre-mer sera mis à l’honneur dans le cadre d’une compétition olympique. C’était important d’être au contact de la population et de découvrir toute l’histoire, les pépites finalement de ce territoire et de sa population » .

TNTV : Les échéances des Jeux olympiques approchent à grands pas : le relais de la flamme dans quinze jours, l’épreuve de surf dans deux mois. Vous êtes arrivé au fenua vendredi. Cette visite est claire, c’était l’occasion pour vous de faire un dernier point d’étape. Êtes-vous satisfait de ce que vous avez vu ?

T.E : « On est à 60 jours du début des Jeux, on est vraiment dans la dernière ligne droite (…) c’était important de pouvoir venir ici sur place rencontrer l’ensemble des acteurs, du président de la Polynésie française, la ministre bien évidemment mais aussi l’ensemble du mouvement sportif, la fédération thaïtienne de surf ou la fédération internationale, les athlètes, tous les partenaires engagés dans l’organisation des Jeux pour s’assurer que tout le monde est aligné, que tout le monde travaille ensemble. C’est le cas, les infrastructures sont presque prêtes. Tous les indicateurs sont au vert, on a eu aussi des échanges avec la population, j’ai pu assister à des compétitions aussi dans le cadre de la Tahiti Pro. Tout ça a été très intéressant » .

TNTV : Vous êtes monté sur la fameuse tour des juges il y a quelques jours, elle est utilisée pour la Tahiti Pro jusqu’au 31 mai, c’est l’occasion pour vous de vérifier qu’elle est opérationnelle ?

T.E : « C’était important de constater que c’était un ouvrage solide, qui permettait vraiment de répondre aux besoins de l’organisation d’une compétition, notamment pour les juges. C’est un ouvrage qui correspond vraiment aux normes de sécurité, on ne voulait pas mettre qui que ce soit en danger et on a plusieurs dizaines de personnes qui vont devoir travailler sur cette tour pour l’organisation des compétitions, que ce soit pour les jeux ou pour les futures compétitions (…) pour, on espère, des dizaines d’années » .

TNTV : Outre les modifications de la tour des juges, vous avez sans doute dû réaliser quelques ajustements dans d’autres chantiers. Il n’y a pas eu de changements majeurs. Est-ce que l’enveloppe prévue pour la Polynésie a été respectée ?

T.E : « Oui, c’était important pour Paris 2024 d’être à l’écoute de ce territoire, d’accepter des modifications. C’est vrai que le projet a beaucoup évolué depuis les cinq dernières années et, encore une fois, c’est aussi notre travail d’être à l’écoute des inquiétudes, à l’écoute des besoins pour que l’héritage puisse être préservé sans dénaturer cette île et l’environnement en particulier. Je trouve qu’il y a un équilibre qui a été trouvé pour à la fois répondre aux besoins de l’organisation des jeux, mais aussi préserver ce territoire. On s’est adapté à ces évolutions en matière d’hébergement, en matière de construction. C’était important de montrer qu’on est ensemble et qu’on doit quelque part préserver ce site exceptionnel tout en essayant de le valoriser de la plus belle des manières » .

TNTV : Que vous reste-t-il à faire avant l’épreuve ?

T.E : « On va continuer à recruter du personnel, à le former (…) on va faire des tests opérationnels un petit peu comme les athlètes sont en train de s’entraîner, on va aussi continuer à s’entraîner. Les équipes vont se tester sur le jugement, sur l’organisation de la compétition pour s’assurer que le jour J, à partir du 27 juillet, la fête soit la plus belle possible et que la Polynésie puisse en profiter » .

TNTV : Vous vous servez des Jeux olympiques pour éveiller les consciences sur le sport, sur la nutrition… Est-ce que les valeurs de l’olympisme font écho ici en Polynésie au travers de votre programme Génération 2024 ?

T.E : « Pour moi le plus bel héritage c’est aussi cette capacité qu’on va avoir en organisant cet événement, de faire un coup de projecteur sur l’importance pour la jeunesse de pratiquer une activité sportive, on nous alerte aujourd’hui sur la sédentarité qui gagne du terrain, sur l’obésité qui gagne du terrain, on a envie de résister contre ça et c’est finalement une décision de tout le monde qui peut décider de faire un petit peu plus d’activités sportives chaque jour. C’est 30 minutes pour rester en bonne santé, ça commence par la jeunesse, c’est pour ça que c’était important de proposer ce programme Génération 2024 pour que tous les jours dans les écoles il y ait un peu plus d’activités sportives et je voudrais vraiment saluer le gouvernement qui a mis en œuvre ce programme sur l’ensemble du territoire » .

TNTV : La France va accueillir environ 200 pays, vous êtes en charge de toute cette organisation, la pression monte, comment se profilent les Jeux ?

T.E : « Ça fait dix ans qu’on travaille sur cet événement, on a vraiment à cœur d’offrir au monde entier des très beaux Jeux, on pense que la France a cette capacité d’être au rendez-vous. On a fait preuve d’innovation, ces Jeux ne seront pas tout à fait les mêmes que les dernières éditions parce qu’on veut montrer le plus beau visage de la France avec, pour la première fois, un territoire ultramarin et la Polynésie qui sera mise à l’honneur (…) ces Jeux seront exceptionnels, profitez-en. Ça commence dès le 13 juin avec le passage de la flamme sur votre territoire » .